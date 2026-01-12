Conflito entre companheiros resulta em ferimentos com enxada e faca em Corumbiara

Na manhã de domingo, 11 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal em uma casa noturna no município de Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição recebeu a informação de que um homem havia sido esfaqueado no local.

De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço informado e encontraram um indivíduo ensanguentado em frente ao estabelecimento, além de outro homem que já estava sendo socorrido por uma equipe de atendimento pré-hospitalar em uma ambulância.

Em contato com um dos envolvidos, responsável pelo local, ele informou manter um relacionamento amoroso com a outra vítima e que, por motivos considerados fúteis, ambos iniciaram uma discussão.

Segundo o relato, durante o desentendimento, o companheiro teria se apossado de uma enxada e passado a agredi-lo, causando um corte na região da cabeça e uma fratura em um dos dedos da mão.

Ainda conforme a narrativa, na tentativa de cessar as agressões e se defender, ele teria utilizado uma faca e desferido golpes contra o companheiro.

Diante da situação, os dois homens foram encaminhados à Unidade Mista de Saúde de Corumbiara para atendimento médico. Em razão da gravidade das lesões, ambos precisaram ser transferidos para o Hospital Regional de Vilhena.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que ficará responsável pelas investigações e providências cabíveis.