Criminosos armados rendem vigilante e roubam avião de ex-presidente da Assembleia Legislativa de RO

Na madrugada desta segunda-feira (12), uma aeronave pertencente ao empresário Neodi de Oliveira foi roubada no aeroporto municipal de Machadinho D’Oeste, em Rondônia.

De acordo com as primeiras informações do site Machadinho On Line, criminosos armados renderam o caseiro responsável pela vigilância do local.

Sob ameaça, a vítima foi impedida de reagir enquanto os suspeitos subtraíam a aeronave, fugindo em seguida em direção ainda desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local para realizar os procedimentos iniciais. Diligências estão sendo mobilizadas, com o apoio de outras forças de segurança, na tentativa de localizar a aeronave e identificar os autores do crime.

O caseiro não sofreu lesões físicas, mas ficou bastante abalado com a situação. O caso será alvo de investigação pelas autoridades competentes.

NEODI DE OLIVEIRA, EX-PRESIDENTE DA ALE

Neodi de Oliveira foi prefeito de Machadinho do Oeste em duas oportunidades (de 1997 até 2002) e, depois, deputado estadual, chegando a presidir a Assembleia Legislativa de Rondônia por dois períodos (de 01 de fevereiro de 2007 até 01 de fevereiro de 2011).