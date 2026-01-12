Homem é suspeito de agredir mulher e depredar residência após término de relacionamento em Vilhena

Na manhã de domingo, 11 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local, a guarnição manteve contato com a vítima, que relatou conviver maritalmente com o suspeito.

Segundo a mulher, na tarde do dia anterior aos fatos, ela conversava com o companheiro quando manifestou o desejo de encerrar o relacionamento, em razão de conflitos recorrentes e crises de ciúmes.

Ainda de acordo com o relato, após a conversa, o homem não retornou à residência durante a noite. Já na manhã seguinte, ao chegar ao imóvel e ser informado de que não seria mais aceito no local, ele teria passado a agir de forma agressiva.

A vítima informou que o suspeito, em estado de exaltação, tentou enforcá-la, danificou diversos móveis da casa, arrancando armários fixados na parede, arremessando a geladeira para fora da residência e quebrando utensílios domésticos.

Após os atos de agressão e depredação, o autor fugiu do local, tomando rumo ignorado, não sendo localizado pela Polícia Militar até o encerramento da ocorrência.

A mulher manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o agressor e solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis.