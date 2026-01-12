Homem tem bicicleta elétrica e pertences roubados durante a madrugada em Vilhena

Na manhã de domingo, 11 de janeiro de 2026, um homem compareceu à base da Polícia Militar de Trânsito (Ptran), no centro de Vilhena, para registrar uma ocorrência de roubo sofrida durante a madrugada.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que, por volta das 3h, estava sentada em um banco nos fundos de um estabelecimento comercial próximo à base, onde consumia bebida alcoólica.

Na ocasião, ele estava de posse de uma bicicleta elétrica de cor preta, estacionada próxima ao local, e mantinha ao seu lado uma mochila contendo documentos pessoais, cartões bancários, cartão vale-alimentação, além de cigarros e um pacote de fumo.

Segundo o relato, em determinado momento, dois jovens, descritos como de pele clara e bem vestidos, que teriam saído de uma casa noturna nas imediações, aproximaram-se e passaram a questionar sobre o conteúdo da mochila.

Ao serem informados de que ali havia documentos e outros pertences, um dos indivíduos teria levantado a camisa, simulando estar armado, e anunciado o roubo, exibindo o que aparentava ser o cabo de uma arma, não sendo possível à vítima afirmar se se tratava de uma arma de fogo ou de um simulacro.

Temendo por sua integridade física, o homem não reagiu e entregou aos suspeitos a mochila com todos os objetos descritos, bem como a bicicleta elétrica.

Após a ação, os autores se afastaram em direção à casa noturna, sendo que um deles entrou no local, enquanto o outro fugiu conduzindo a bicicleta pela Avenida Capitão Castro, tomando rumo ignorado.

A vítima informou ainda que tentou acessar o estabelecimento na tentativa de localizar um dos suspeitos, porém foi impedida por um segurança, sob a alegação de não possuir ingresso.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e adoção das medidas cabíveis.