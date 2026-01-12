Mulher cai de moto, fica inconsciente e filha de três anos sofre ferimentos leves em Vilhena

No final da tarde de domingo, 11 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Linha 135, zona rural de Vilhena.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local, a equipe policial constatou que a condutora de uma motoneta Biz trafegava pela via rural tendo como passageira a filha, de três anos de idade, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

A dinâmica exata do acidente, contudo, não pôde ser esclarecida no local, uma vez que a condutora encontrava-se inconsciente, impossibilitada de prestar informações. Assim, os dados registrados foram considerados hipóteses iniciais, baseadas em vestígios observados e relatos preliminares.

A mulher apresentava diversas escoriações no rosto e em outras partes do corpo, permanecendo inconsciente até o atendimento médico. A criança sofreu apenas escoriações leves e aparentava estar consciente.

Ambas foram prontamente socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional.

No momento da chegada da guarnição policial, a motoneta já havia sido retirada do local e estava na carroceria de uma caminhonete pertencente ao pai da condutora, o que permitiu apenas o registro fotográfico dos danos aparentes no veículo, não sendo possível a realização de análise técnica para esclarecimento da dinâmica do sinistro naquele momento.

A guarnição acompanhou a equipe do Corpo de Bombeiros até a unidade hospitalar para tentar realizar a qualificação da condutora, porém, devido ao seu estado clínico, o procedimento foi efetuado por meio do esposo da vítima, que se encontrava no hospital.