Facebook Instagram
segunda-feira, 12 de janeiro de 2026.

Mulher cai de moto, fica inconsciente e filha de três anos sofre ferimentos leves em Vilhena

Mãe e filha foram socorridas ao Hospital Regional
Ambas foram prontamente socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao HR de Vilhena

No final da tarde de domingo, 11 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Linha 135, zona rural de Vilhena.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local, a equipe policial constatou que a condutora de uma motoneta Biz trafegava pela via rural tendo como passageira a filha, de três anos de idade, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

A dinâmica exata do acidente, contudo, não pôde ser esclarecida no local, uma vez que a condutora encontrava-se inconsciente, impossibilitada de prestar informações. Assim, os dados registrados foram considerados hipóteses iniciais, baseadas em vestígios observados e relatos preliminares.

A mulher apresentava diversas escoriações no rosto e em outras partes do corpo, permanecendo inconsciente até o atendimento médico. A criança sofreu apenas escoriações leves e aparentava estar consciente.

Ambas foram prontamente socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional.

No momento da chegada da guarnição policial, a motoneta já havia sido retirada do local e estava na carroceria de uma caminhonete pertencente ao pai da condutora, o que permitiu apenas o registro fotográfico dos danos aparentes no veículo, não sendo possível a realização de análise técnica para esclarecimento da dinâmica do sinistro naquele momento.

A guarnição acompanhou a equipe do Corpo de Bombeiros até a unidade hospitalar para tentar realizar a qualificação da condutora, porém, devido ao seu estado clínico, o procedimento foi efetuado por meio do esposo da vítima, que se encontrava no hospital.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.