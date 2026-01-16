Homem é preso após denúncia de ameaça com facão em via pública de Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após denúncia de que um homem estaria armado com um facão e mexendo em veículos estacionados no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante a abordagem, os policiais realizaram revista pessoal e encontraram um aparelho celular com o suspeito.

Questionado sobre a procedência do objeto, ele apresentou versões contraditórias e afirmou ter adquirido o telefone por um valor irrisório, supostamente por meio de troca envolvendo substância entorpecente.

Segundo a PM, o homem não portava documentos pessoais e demonstrou dificuldade em responder a perguntas básicas de identificação, o que levantou ainda mais suspeitas. Diante dos indícios de prática ilícita, foi dada voz de prisão ao suspeito.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.