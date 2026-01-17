Homem morre após carro capotar próximo de hospital em Vilhena

Jeremias de Souza Pereira, de 43 anos, natural de Rolim de Moura, morreu na noite de sexta-feira, 16 de janeiro de 202, após um grave acidente de trânsito registrado no perímetro urbano de Vilhena.

O caso ocorreu na saída da rodovia federal em direção a Cuiabá (MT), nas proximidades da faculdade Faron.

Segundo as informações apuradas pelo Extra de Rondônia , Jeremias conduzia um veículo de passeio quando perdeu o controle da direção após uma aquaplanagem. Na sequência, o carro capotou às margens da rodovia.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do atendimento médico. Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.

Conforme relatos, Jeremias seguia para um hospital particular de Vilhena para visitar o filho, que havia passado recentemente por uma cirurgia na cabeça. A unidade de saúde fica próxima do local onde o acidente aconteceu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para sinalizar a via e realizar os procedimentos de praxe. A dinâmica oficial do acidente ainda será confirmada após a conclusão do levantamento técnico.

>>>Vídeo internauta: