Homem não aceita fim de relacionamento e é suspeito de tentativa de feminicídio em Vilhena

Em Vilhena, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cristo Rei.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local a equipe da Rádio Patrulha fez contato com a solicitante, que relatou ter encerrado recentemente o relacionamento por motivos pessoais. No entanto, o ex-companheiro não teria aceitado o término.

Segundo a vítima, após retornar para casa em estado alterado, o homem iniciou uma discussão que evoluiu para agressões verbais, morais e psicológicas, além de tentativa de estrangulamento.

A mulher conseguiu se desvencilhar e acionou a Polícia Militar, evitando que a situação tomasse proporções mais graves.

Diante dos fatos e do estado de agressividade do suspeito, foram realizadas diligências nas imediações para localizá-lo, porém sem êxito.

A vítima foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado e encaminhado à autoridade competente para as providências cabíveis.