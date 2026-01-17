VÍDEO: durante ultrapassagem, motorista de picape provoca acidente e foge do local em Vilhena

Na tarde deste sábado, 17 de janeiro de 2026, um acidente de trânsito foi registrado na BR-174, nas proximidades do acesso ao bairro Barão do Melgaço I, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia no local, testemunhas relataram que o motorista de uma picape Amarok branca trafegava em alta velocidade quando realizou uma ultrapassagem e acabou fechando um veículo VW Gol, que seguia pela rodovia no sentido Juína.

Durante a manobra, o condutor do Gol perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação pública às margens da rodovia. O impacto foi intenso e o poste quebrou em vários pontos, chegando a atravessar o veículo e sair pela porta traseira direita.

Após o acidente, o motorista da picape fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. No entanto, testemunhas conseguiram anotar a placa da caminhonete e repassaram as informações à polícia.

No Gol estavam um homem e uma mulher, que sofreram ferimentos aparentemente leves. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional.

