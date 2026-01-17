VÍDEO: nova ponte sobre o Rio Escondido será inaugurada nesta segunda-feira em Colorado; prefeito comenta

A nova ponte sobre o Rio Escondido, localizada na Linha 6, no distrito de Novo Colorado, será inaugurada oficialmente na próxima segunda-feira, dia 19, às 10h, no município de Colorado do Oeste.

A confirmação foi feita pelo prefeito Edinho da Rádio, que ressaltou a relevância da obra para a infraestrutura rural e o desenvolvimento da região.

Com 30 metros de extensão, a ponte foi projetada para suportar até 45 toneladas (Classe TB 45), garantindo o tráfego seguro de caminhões pesados. A estrutura vai contribuir diretamente para o escoamento da produção agrícola, especialmente de grãos, além de melhorar o transporte escolar e a mobilidade dos moradores do distrito de Novo Colorado.

A obra foi viabilizada com recursos destinados pelo senador Confúcio Moura, com apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (lideranças políticas confirmadas na inauguração) e contrapartida da Prefeitura de Colorado do Oeste.

De acordo com o prefeito Edinho da Rádio, a atual gestão deu celeridade ao andamento do projeto, iniciado anteriormente, para assegurar que os benefícios chegassem o quanto antes à população local.

Considerada estratégica, a nova ponte sobre o Rio Escondido fortalece a logística rural, amplia a segurança no tráfego e contribui para o desenvolvimento econômico de Colorado do Oeste.

