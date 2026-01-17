VÍDEO: prefeito anuncia recomposição salarial de 30% de quase 1.200 servidores municipais em Vilhena

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), anunciou nesta sexta-feira, 16 de novembro, a recomposição salarial de 30% para cerca de 1.200 servidores municipais, incluindo funcionários da prefeitura e do SAAE.

O anúncio foi realizado ao lado de vereadores e dirigentes do Sindicato dos Servidores Públicos (Sindsul), revelando um acordo cujo investimento total ultrapassa R$10 milhões. A medida contemplará servidores de cargos do Nível Fundamental ao Nível Técnico.

O prefeito informou que, na próxima semana, encaminhará à Câmara de Vereadores o projeto de lei para apreciação e aprovação da recomposição salarial.

Por meio de suas redes sociais, o Sindsul comemorou a iniciativa, afirmando: “É com muita alegria que comunicamos que, após mais de três anos de negociações, os servidores terão seus salários reajustados, a partir de fevereiro”.

ORGANIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS

Antes do encontro, em entrevista ao Extra de Rondônia, Flori informou que o reajuste salarial será destinado especialmente os que recebem menores salários, que acumulam uma defasagem histórica em relação à inflação.

O prefeito explicou que a atual gestão promoveu a organização das contas públicas, com aprovação pelo Tribunal de Contas, o que abriu espaço para discutir a recomposição salarial. Assista ao vídeo abaixo:

