Motoneta furtada é localizada abandonada na zona rural de Vilhena

Na noite de domingo, 18 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na estrada paralela à BR-364, na zona rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a informação inicial indicava a existência de uma motocicleta abandonada nas proximidades de um motel.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram, em uma área de mata próxima à via, uma motoneta.

Após consulta no sistema policial, foi constatado que o veículo possuía registro de furto ocorrido na semana anterior, confirmando a origem ilícita do bem.

Diante dos fatos, a guarnição adotou as providências cabíveis e encaminhou o veículo à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as medidas legais.