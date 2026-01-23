Discussão termina em agressão e leva envolvidos à delegacia em Vilhena

Na quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal decorrente de uma discussão, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a guarnição fez contato com uma das partes envolvidas, que relatou ter residido anteriormente com o autor, a quem considerava como irmão por laços de consideração.

Segundo a vítima, após desentendimentos anteriores, deixou o imóvel e, dias depois, entrou em contato telefônico para buscar pertences pessoais, recebendo autorização para retornar à residência.

Ainda conforme o relato, ao adentrar o quintal do imóvel, a vítima teria sido surpreendida e agredida fisicamente pelo autor, que utilizou um cabo de vassoura, com a participação de um terceiro indivíduo não identificado, que teria usado um pedaço de cano. A vítima apresentava lesões aparentes, compatíveis com a versão apresentada.

Em contato com a polícia, o autor confirmou que houve confronto físico e alegou que o desentendimento teria sido motivado pelo suposto furto de uma televisão e um fogão a gás.

Ele afirmou que, durante a luta corporal, agrediu a vítima com um cabo de vassoura, com o auxílio de um terceiro que fugiu antes da chegada da guarnição.

Diante dos fatos, das versões colhidas e da constatação inicial das lesões, as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.