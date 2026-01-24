Ieda Chaves doa salário e destina mais de R$ 2,3 milhões para causa animal em RO

Em outubro de 2025, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) resgatou mais de 40 gatos em Porto Velho, por meio de sua equipe “Patrulha Pet”.

Visando garantir proteção aos felinos, a parlamentar já havia iniciado a construção de um gatil, com recursos próprios, para acolher e oferecer suporte e dignidade aos animais em situação de vulnerabilidade.

Quatro meses depois da ação de resgate que contou até com reforço policial, os animais que foram transferidos para este novo espaço seguem em segurança e bem alimentados. Reconhecida por sua atuação na causa animal, Ieda informou que, dos 44 gatos, apenas sete tinham condições de serem adotados ao longo do tempo. “O restante permanece no gatil por estarem muito debilitados; eles seguem em processo de recuperação e adaptação”, esclareceu.

Ieda Chaves informou ainda que todos foram tratados, zelados e receberam cuidados veterinários e, agora, estão “perfeitos”. “Eles ainda estão em fase de adaptação para que possam receber uma família. Esse espaço foi construído a toque de caixa, porque a gente teve esse pedido de resgate de 44 gatos de uma única vez, e eles estavam praticamente todos doentes, todos assustados. Então a gente construiu isso aqui muito rápido para acolher”, contou, em tom de satisfação, pelo trabalho voluntário realizado.

Estrutura de acolhimento e reabilitação em Porto Velho

O gatil foi construído em Porto Velho e funciona com capacidade técnica para 50 felinos. Além disso, conta com cinco baias que acolhem cerca de 16 cães. A estrutura é de passagem, voltada ao acolhimento de animais abandonados ou que sofreram maus-tratos. Todos recebem atendimento veterinário, castração e, posteriormente, são disponibilizados para adoção responsável. Atualmente, a unidade conta com cozinha, banheiros, depósito para rações e funciona com três funcionários por escala.

“Eu uso o recurso do meu salário porque é algo que não estava no meu planejamento de vida quando entrei para a política. Esse recurso que recebo é aplicado praticamente de forma integral na causa animal e em causas sociais. Faço isso com muito amor”, declarou Ieda Chaves.

Por fim, a parlamentar afirmou que melhorias vêm sendo feitas diariamente. “Infelizmente, se não houvesse esse local, eu não sei o que seria deles; provavelmente iriam todos para a rua. Não há recurso público envolvido, este é um terreno de minha propriedade”, concluiu.

Atuação parlamentar na causa animal

Um levantamento detalhado revela a destinação de recursos significativos para a proteção e o bem-estar animal em diversas cidades do estado, por iniciativa da deputada estadual Ieda Chaves. Os investimentos, entre emendas parlamentares (individuais, bancada e indicações, o valor investido é superior aos R$ 2,3 milhões e contemplam a compra de veículos adaptados, manutenção de ONGs e associações protetoras (medicamentos e insumos, castrações, atendimento veterinário, ações de resgates de animais em situação de vulnerabilidade).