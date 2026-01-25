Coronel Chrisóstomo encerra “Caminhada pela Liberdade” com parlamentares em Brasília

Dizem que o caminho se faz ao caminhar. Para o Deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), os últimos dois dias foram de muito suor e, acima de tudo, de muita fé no que acredita.

Neste domingo (25), chegou ao fim a “Caminhada pela Liberdade”, organizada pelo deputado Nikolas Ferreira.

O grupo saiu de Paracatu (MG) na última segunda-feira (19) e percorreu cerca de 240 km a pé até a capital federal.

O Coronel Chrisóstomo não apenas participou; ele fez questão de mostrar cada passo. Nas suas redes sociais, o deputado compartilhou a multidão que se juntou ao movimento nos últimos dois dias, já na chegada ao Distrito Federal. Mais do que uma marcha, as imagens mostram que a direita conservadora continua unida e mobilizada.

A presença de Chrisóstomo nessa reta final reforça a luta de deputados e senadores que trabalham no Congresso contra o abuso de poder. O objetivo do grupo é claro: pedir justiça e a revisão das prisões do 8 de janeiro, defendendo a liberdade de cada cidadão. Se no dia a dia a briga é no plenário, desta vez a luta foi no asfalto da BR-040.

O encerramento acontece hoje, ao meio-dia, na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Milhares de pessoas se reuniram para ouvir os discursos por justiça e anistia. Para o Coronel Chrisóstomo, chegar ao fim dessa caminhada é levar a força do povo de Rondônia direto para o coração do Brasil.