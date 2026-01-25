Deputada Rosangela Donadon anuncia calendário do Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show 2026

A deputada estadual Rosangela Donadon anunciou o calendário oficial da 1ª edição do Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show, que será realizado entre os meses de março e abril de 2026, percorrendo diversos municípios do Cone Sul de Rondônia.

O circuito será viabilizado por meio de recursos destinados pela deputada para a realização do evento, garantindo que todas as atividades sejam totalmente gratuitas, em todos os dias de programação e em todas as cidades, permitindo o acesso livre de toda a população.

O Cone Sul Agro Show terá foco no agronegócio, no empreendedorismo e na valorização da cultura regional, reunindo rodeio, feira de expositores e atrações culturais. A proposta é fortalecer a economia local, gerar renda e criar oportunidades para produtores rurais, empreendedores e comerciantes, além de promover lazer, cultura e entretenimento de forma gratuita para as famílias da região.

Um dos destaques do circuito será o rodeio, que retorna após o sucesso da edição realizada no ano passado, quando percorreu o Cone Sul e foi amplamente aprovado pela população, reunindo famílias e valorizando as tradições regionais.

O Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show tem como objetivo integrar o campo e a cidade, descentralizar as ações culturais e fomentar o desenvolvimento econômico regional, consolidando-se como um dos maiores eventos agro e culturais do interior do estado.

A expectativa é que o Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show passe a integrar de forma definitiva o calendário oficial de eventos de Rondônia, tornando-se referência regional e estadual a partir de 2026.

EMPREENDEDORES E EXPOSITORES

Os empreendedores interessados em expor seus produtos e reservar tendas de exposição podem entrar em contato com a organização: Daiane – (69) 99289-7414

CALENDÁRIO OFICIAL DO CIRCUITO