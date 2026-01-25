Homem é preso por tráfico e justifica crime com gravidez de risco da esposa em Cerejeiras

Na tarde de sábado, 24 de janeiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas durante patrulhamento de rotina na Rua Maranhão, bairro Primavera, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o local já é conhecido pela polícia devido ao frequente fluxo de usuários de entorpecentes.

Durante a ronda, os militares perceberam movimentação atípica e realizaram incursão, abordando um indivíduo com comportamento compatível com a prática do comércio ilícito de drogas.

Durante a busca pessoal e averiguação do entorno, foram localizados invólucros contendo substância semelhante a crack, parte já fracionada e pronta para a venda, além de uma quantia em dinheiro.

Diante do material apreendido, o suspeito confessou que comercializava o entorpecente, relatando que realizava as negociações por meio do aplicativo WhatsApp.

Ele também afirmou que a venda da droga teria como objetivo obter recursos financeiros, alegando que a esposa estava com gravidez de risco.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.