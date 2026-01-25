Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida durante abordagem em Corumbiara

Na manhã de sábado, 24 de janeiro de 2026, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta durante ronda de rotina na Avenida Itália Franco, em Corumbiara, após flagrar o condutor realizando manobras perigosas e utilizando escapamento com descarga livre.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a abordagem foi motivada pela condução irregular.

Durante a verificação, os policiais constataram que a placa do veículo correspondia a outra motocicleta, com características divergentes.

Em consulta ao número do chassi, foi identificada nova inconsistência, indicando possível adulteração de sinal identificador.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor informou que teria adquirido a motocicleta há cerca de oito meses, pelo valor de R$ 3 mil, de um terceiro que não soube identificar adequadamente.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e removida ao pátio da CIRETRAN local, em razão de infrações administrativas como licenciamento irregular, escapamento adulterado, condução sem habilitação e divergência nos sinais identificadores.

Segundo a Polícia Militar, o veículo não foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras por falta de meios logísticos no momento da ocorrência.