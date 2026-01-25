Facebook Instagram
VÍDEO: poste atingido por carreta gera risco há quase três semanas em praça de Vilhena

Poste está situado na Rua Augusto Nicolielo, uma via de grande movimento
Poste em praça do bairro Bodanese / Foto: Extra de Rondônia

Moradores alertam sobre um poste de energia danificado, que foi atingido por uma carreta há aproximadamente três semanas, na Praça localizada no bairro Bodanese, em Vilhena.

Desde o acidente, a estrutura permanece no local com risco de queda, causando preocupação entre os frequentadores da região.

O poste está situado na Rua Augusto Nicolielo, uma via de grande movimento, ao lado da praça onde crianças costumam brincar. Essa situação aumenta o risco de acidentes, especialmente em dias de chuva e ventos fortes.

Moradores já entraram em contato com a Energisa diversas vezes. Em todas as ocasiões, equipes foram ao local para avaliação, mas até o momento nenhuma solução definitiva foi implementada. Na última ligação, foi informado que o reparo está agendado para o final deste mês.

A reportagem do Extra de Rondônia esteve no local na manhã deste domingo, 25, e confirmou in loco o perigo que o poste representa, devido à sua estrutura totalmente comprometida.

Poste foi atingido por carreta / Foto: Extra de Rondônia

 

