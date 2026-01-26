Fuga de motociclista termina em colisão e prisão em Vilhena; condutor não era habilitado

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na madrugada de sábado, 24 de janeiro de 2026, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua 819, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando visualizou uma motocicleta com escapamento excessivamente barulhento, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

Diante da irregularidade, foi dada ordem legal de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, porém o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, levando um passageiro na garupa e colocando em risco a própria integridade, bem como a de pedestres e demais usuários da via.

A guarnição iniciou acompanhamento tático e comunicou a situação às demais viaturas para realização de cerco policial.

Durante a fuga, o motociclista desrespeitou diversas sinalizações de parada obrigatória, transitou pela contramão em várias avenidas e percorreu diversas ruas da cidade, aumentando o risco à coletividade.

Já na Avenida Brigadeiro, no cruzamento com a Rua L, o condutor perdeu o controle da motocicleta, sofreu queda juntamente com o passageiro e colidiu contra a traseira de um automóvel que havia reduzido a velocidade para dar passagem à viatura policial.

Após a queda, os dois ocupantes da motocicleta ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e contidos cerca de 100 metros depois, mediante o uso de algemas e spray de pimenta, de forma proporcional e necessária para cessar a resistência e a tentativa de fuga.

Em diligências posteriores, a guarnição não localizou objetos ilícitos ao longo do trajeto. Foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que a motocicleta apresentava documentação irregular, além do escapamento fora dos padrões legais.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.