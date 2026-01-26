Facebook Instagram
Motociclista fica ferido em colisão no bairro Jardim América em Vilhena

Na manhã de domingo, 25 de janeiro de 2026, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Rua Augusto César Voigt, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar constatou que o condutor de uma motocicleta Honda Biz já havia sido socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional, apresentando escoriações nos membros superiores e inferiores.

De acordo com as informações levantadas no local, uma caminhonete que trafegava pela Rua Augusto César Voigt, no sentido Jardim Primavera/Setor 19, teria avançado a placa de regulamentação “PARE”, ocasionando a colisão transversal com a motocicleta, que seguia pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no sentido Jardim América/Bodonese. O impacto ocorreu no cruzamento das vias.

Os condutores não apresentavam sinais de embriaguez alcoólica no momento da averiguação. Um perito esteve no local, realizando a constatação das avarias e a análise das causas do sinistro. A caminhonete foi liberada ao condutor, enquanto a motocicleta ficou sob responsabilidade de um terceiro.

Após os procedimentos de praxe e o registro da ocorrência, a guarnição policial liberou o local, mantendo a ordem e a segurança viária.

 

