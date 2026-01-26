Mulher denuncia ato obsceno em via pública em Cerejeiras

Na tarde de domingo, 25 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível cunho criminal na Avenida Brasil, no bairro Floresta, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com a solicitante, que relatou estar transitando a pé pela via pública, acompanhada da filha menor e de uma amiga, quando percebeu um homem em uma motoneta se aproximando em sentido contrário.

Segundo o relato, ao se aproximar do grupo, o indivíduo teria parado momentaneamente o veículo e praticado ato obsceno, causando constrangimento e abalo psicológico à vítima, especialmente por estar na presença da filha.

Após a ação, o suspeito deixou o local, retornando instantes depois para repetir a conduta, fugindo em seguida e tomando rumo ignorado.

A vítima informou não conhecer o autor e conseguiu anotar apenas parte da placa da motoneta utilizada.

A guarnição realizou diligências e rondas nas imediações com base nas características repassadas, porém o suspeito não foi localizado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada para fins de formalização, investigação posterior e adoção das medidas legais cabíveis pela autoridade competente.