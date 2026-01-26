VÍDEO: ex-prefeito de Vilhena sugere gestão compartilhada como alternativa para a BR-364

O ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, comentou sobre a atual situação da BR-364 e relembrou ações realizadas durante sua gestão.

Segundo ele, o trecho entre Vilhena e Pimenta Bueno foi delegado à Prefeitura, o que permitiu a realização de serviços de manutenção, implantação de terceira pista e outras obras viárias no município.

Donadon defendeu a necessidade de união entre o Estado, prefeituras, Assembleia Legislativa, deputados federais e senadores para viabilizar investimentos na rodovia. Ele destacou que a soma de emendas parlamentares poderia acelerar o processo de duplicação da BR-364.

Como alternativa, sugeriu uma gestão compartilhada, na qual os municípios assumam seus trechos da rodovia por meio de um consórcio, em parceria com o governo estadual e o Parlamento. Segundo ele, esse modelo é permitido pela Constituição e poderia facilitar a realização de melhorias.

O ex-prefeito ressaltou a importância estratégica da rodovia para Rondônia e enfatizou que uma atuação conjunta de todos os níveis de governo é fundamental para avançar nas melhorias necessárias.

VILHENA E COLORADO

Melki Donadon foi eleito prefeito de Vilhena em 1996, exercendo o mandato entre 1997 e 1998, e novamente em 2000, permanecendo no cargo até o final de 2004. Antes de assumir Vilhena, também foi prefeito do município de Colorado do Oeste. (Assista ao vídeo abaixo).