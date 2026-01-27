Adolescente foge da polícia em alta velocidade, sofre queda e é apreendido em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, um adolescente foi apreendido após fugir da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina pela Avenida Jô Sato, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma motocicleta Honda Bros 150, de cor branca e placa de Mato Grosso, chamou a atenção da guarnição ao demonstrar atitude suspeita em um semáforo no cruzamento com a Avenida Benno Luiz Graebin.

Ao receber ordem de parada, o motociclista desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, avançando sinais vermelhos.

A perseguição seguiu por diversas vias da cidade, incluindo as avenidas Presidente Nasser, Melvin Jones e Celso Mazuti, com o condutor desrespeitando a sinalização e expondo pedestres e demais usuários da via a risco iminente. Em seguida, ele acessou a BR-364, sentido Porto Velho, mantendo a condução perigosa, até retornar para vias urbanas.

Nas proximidades da Casa de Detenção, o adolescente perdeu o controle da motocicleta, colidiu contra o meio-fio e caiu ao solo. Ele foi abordado e apreendido pela guarnição, sem apresentar ferimentos graves.

Após os procedimentos de praxe, o menor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

A motocicleta estava com a documentação em atraso, e as notificações de trânsito cabíveis foram lavradas, especialmente por direção perigosa e exposição da vida de terceiros a risco concreto.