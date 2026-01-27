Colisão entre carro e bicicleta deixa jovem ferido em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, no bairro Jardim Aripuanã, em Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a colisão foi do tipo transversal. No local, a equipe policial constatou que o condutor de um Toyota Corolla seguia pela Avenida Paraná, no sentido aeroporto, quando, no cruzamento com a Rua V7, colidiu com um ciclista que trafegava pela Rua V7, no sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, e teria avançado a placa de “PARE” existente no local.
Com o impacto, o ciclista caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.
O condutor do veículo não sofreu ferimentos aparentes e estava com a documentação regular. O avô do ciclista compareceu ao local, acompanhou o registro da ocorrência e forneceu os dados da vítima.
Após os trabalhos periciais, o automóvel foi liberado ao proprietário, enquanto a bicicleta ficou sob responsabilidade do avô do ciclista.