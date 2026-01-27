Deputada Lebrinha acompanha uso de equipamentos agrícolas em São Felipe D’Oeste

Os equipamentos foram destinados após solicitação de Sopinha e Alex e já estão sendo utilizados no atendimento aos produtores rurais da região. A ação tem como foco o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria da produção no município.

Durante a visita, estiveram presentes o prefeito Ney da Paiol, o vice-prefeito Edinho da FA e o secretário municipal de Agricultura, Alex. A comitiva acompanhou o funcionamento das máquinas e o impacto direto do investimento no dia a dia dos agricultores.

“É gratificante ver equipamentos fortalecendo a produção rural, com uma gestão séria e parcerias que fazem a diferença. Esse recurso contribui para ampliar a produtividade e apoiar quem vive do campo”, afirmou a deputada.

Gislaine Lebrinha agradeceu ao prefeito Ney da Paiol, ao vice-prefeito Edinho da FA e ao secretário Alex pela solicitação da demanda e pelo trabalho na execução do recurso. A parlamentar também destacou o apoio do Governo de Rondônia às ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios do estado.