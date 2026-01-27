Deputado Laerte Gomes empenha R$ 710 mil para aquisição de implementos agrícolas em Presidente Médici

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou o empenho de um recurso no valor de R$ 710 mil, destinado à Prefeitura Municipal de Presidente Médici, para investimento na aquisição de implementos agrícolas.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento econômico dos municípios de Rondônia.

O recurso é fruto de uma solicitação apresentada pela vereadora Bia do Assentamento, em conjunto com os vereadores Benito do Estrela e Chico Moura, lideranças que atuam diretamente na defesa dos produtores rurais e das demandas do homem e da mulher do campo no município.

De acordo com o deputado Laerte Gomes, o investimento em implementos agrícolas é fundamental para garantir mais produtividade, melhores condições de trabalho e fortalecimento da economia local.

“Presidente Médici tem uma forte vocação agrícola, e nosso mandato tem o compromisso de apoiar ações que tragam resultados concretos para quem vive da produção rural. Esse recurso vai contribuir diretamente para melhorar a estrutura da prefeitura no atendimento aos produtores”, destacou o parlamentar.

Os implementos agrícolas que serão adquiridos permitirão à gestão municipal ampliar o apoio aos pequenos e médios produtores, especialmente nos períodos de preparo do solo, plantio e manutenção das lavouras, promovendo mais eficiência no campo e incentivando o crescimento sustentável da produção.

A vereadora Bia do Assentamento agradeceu a parceria e ressaltou a importância do recurso. “Esse investimento vai fazer muita diferença para os produtores de Presidente Médici. É uma conquista construída com diálogo, união e compromisso com a nossa população rural”, afirmou.

Os vereadores Benito do Estrela e Chico Moura também destacaram o empenho do deputado em atender a demanda. Segundo eles, a destinação do recurso demonstra sensibilidade às necessidades do município e reforça a parceria entre o Legislativo municipal e estadual em favor do desenvolvimento local.

Com mais esse recurso empenhado, o deputado Laerte Gomes segue se consolidando como um dos parlamentares que mais destinam investimentos para o setor produtivo, contribuindo de forma efetiva para o fortalecimento da agricultura e a melhoria da qualidade de vida da população de Presidente Médici.