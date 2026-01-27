Em entrevista ao EXTRA, ex-prefeito de Porto Velho fala sobre pré-candidatura ao governo, PSDB e atuação na AROM

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta terça-feria, 27, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, comentou sobre sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia, a atual situação do PSDB no estado e sua atuação à frente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM).

PSDB EM RONDÔNIA

Ao falar sobre o partido, Hildon Chaves destacou o histórico do PSDB no cenário nacional, citando contribuições relacionadas à estabilização econômica e à modernização do país. Segundo ele, a legenda mantém um posicionamento de centro e segue atuante em Rondônia, apesar de mudanças no cenário político nacional e da polarização dos últimos anos.

O ex-prefeito afirmou que o PSDB já teve maior expressão no passado, mas avalia que o partido continua estruturado e com possibilidade de crescimento no estado, mantendo presença política e organização partidária.

PRÉ-CANDIDATURA AO GOVERNO DE RONDÔNIA

Questionado sobre sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves afirmou que acompanha o cenário político estadual e que sua pré-candidatura segue mantida. Segundo ele, pesquisas internas apontam um percentual estável de intenção de voto, variando entre 14% e 16%, a depender do cenário.

Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, ele citou outros nomes que aparecem nas pesquisas e comentou que o quadro eleitoral deve ficar mais claro após o período do Carnaval e mais próximo do prazo de desincompatibilização. Hildon ressaltou que, por não ocupar mandato atualmente, tem mais flexibilidade para tomar decisões sem a pressão de prazos legais.

Ele também afirmou que não possui vaidade pessoal em relação a cargos eletivos e que sua disposição para disputar o governo está ligada ao debate sobre os desafios enfrentados pelo estado, especialmente nas áreas econômica, fiscal e de infraestrutura.

DIÁLOGO POLÍTICO E ARTICULAÇÕES

Hildon Chaves informou que tem mantido diálogo com lideranças políticas de diferentes partidos e regiões do estado. Entre os nomes citados estão senadores, ex-prefeitos, ex-deputados, prefeitos em exercício e parlamentares federais. Segundo ele, a construção de um projeto estadual depende da união de forças políticas e do diálogo entre diferentes setores.

ATUAÇÃO NA AROM

Na condição de presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), Hildon Chaves destacou avanços recentes na pauta municipalista. Um dos principais pontos citados foi a aprovação da lei da transação tributária, que permite a renegociação de débitos fiscais dos municípios.

Segundo ele, Rondônia estava atrasada na adoção desse instrumento, já utilizado por outros estados brasileiros. A articulação da AROM junto aos prefeitos e à Assembleia Legislativa resultou na aprovação da medida, que deve permitir a entrada de recursos significativos nos cofres municipais.

De acordo com as estimativas apresentadas na entrevista, a transação tributária pode gerar entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões para os municípios rondonienses. Porto Velho, por exemplo, deve receber cerca de R$ 40 milhões, enquanto cidades menores podem receber valores proporcionais.

Hildon Chaves afirmou que a AROM tem buscado fortalecer o apoio institucional aos municípios, especialmente os de menor porte, contribuindo para o equilíbrio fiscal e para a melhoria da capacidade de investimento das prefeituras em Rondônia.