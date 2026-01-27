Homem é detido ao tentar furtar café em supermercado de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em um supermercado localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com o responsável pela fiscalização do estabelecimento, que relatou que um homem pegou dois pacotes de café, escondeu os produtos sob a camisa e tentou deixar o local sem efetuar o pagamento, sendo abordado por funcionários.

Diante da constatação dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão ao suspeito pela prática de tentativa de furto, conduzindo-o à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.