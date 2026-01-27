Ieda Chaves cumpre agenda em Vilhena e destaca projetos de fortalecimento social

Na última sexta-feira (23), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) cumpriu agenda no município de Vilhena. A parlamentar reafirmou seu compromisso com a pauta social, focando no fortalecimento de lideranças locais e no acompanhamento de projetos que transformam a realidade da comunidade.

Durante a passagem pela cidade, a deputada destacou a importância do diálogo direto com as bases. “Estar em Vilhena é sempre uma experiência muito produtiva. Ao lado das pessoas que caminham conosco, tivemos conversas importantes para fortalecer ainda mais o trabalho social”, afirmou.

Fortalecimento de lideranças locais e no acompanhamento de projetos (Foto: Divulgação)

Um dos pontos altos da agenda foi a visita ao projeto Reaja Mulher, da academia Bushido Legado. A iniciativa utiliza o jiu-jitsu como ferramenta estratégica para o suporte a mulheres vítimas de violência. Ieda Chaves classificou o trabalho como “sério, humano e transformador”, destacando os três pilares da ação: proteção física, fortalecimento emocional e reconstrução da autoestima.

Esporte

A parlamentar também visitou o Instituto Vida Ativa (Ivas), instituição que atende crianças e adolescentes por meio do esporte e das artes marciais. Segundo a deputada, o foco do instituto na disciplina e na geração de oportunidades é essencial para garantir o futuro dos jovens vilhenenses.

Deputada destacou a importância do diálogo direto com as bases (Foto: Divulgação)

Apoio

Ieda Chaves agradeceu às lideranças locais que acompanharam as visitas, citando Zezinho da Ambulância, Weslaine Amorim e Élio Neto (Farofa). A parlamentar elogiou o comprometimento do grupo em apresentar iniciativas relevantes para o município.

“Seguimos trabalhando por mais dignidade e oportunidades. Contem com o nosso mandato!”, finalizou a deputada.