Mulher foge após furtar loja e abandonar objetos em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial no centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local o solicitante relatou que percebeu a movimentação suspeita de uma mulher no interior da loja.

Segundo ele, a suspeita estava com uma mochila azul, onde teria colocado algumas peças de vestuário, saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Ainda de acordo com o relato, o comunicante utilizou uma motocicleta para percorrer as imediações e conseguiu visualizar a suspeita caminhando pela Avenida Major Amarante, ainda de posse da mochila com os objetos furtados. Ao tentar contê-la, a mulher abandonou os produtos e fugiu.

O solicitante acionou a Polícia Militar, recolheu os objetos deixados pela suspeita e aguardou a chegada da guarnição, que realizou a apreensão do material recuperado e efetuou diligências na região, porém a autora não foi localizada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.