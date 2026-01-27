PM recupera moto furtada antes de proprietário perceber crime em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar a informação sobre um veículo abandonado em uma área de mata, na Rua 667, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a equipe policial constatou a veracidade da denúncia, sendo localizada uma motocicleta Honda CG Fan 160, de cor preta, em meio à vegetação.

Durante consulta aos sistemas disponíveis, foi identificado o proprietário do veículo, que informou ter deixado a motocicleta estacionada no pátio da empresa onde trabalha, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Araucária, antes de viajar a trabalho. Segundo ele, não houve autorização para que terceiros retirassem o veículo do local.

Diante da divergência entre o local indicado pelo proprietário e o ponto onde a motocicleta foi encontrada, a guarnição procedeu à remoção do veículo e à sua apresentação na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as medidas legais e administrativas cabíveis.