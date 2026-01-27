Polícia Ambiental embarga atividade de concretagem por suspeita de poluição em Vilhena

Na manhã de segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a Polícia Militar Ambiental foi acionada para averiguar uma denúncia envolvendo uma empresa do ramo de concretagem, localizada no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante a fiscalização foi constatado que rejeitos líquidos provenientes das atividades de concretagem, compostos por resíduos de cimento, areia e brita, estavam sendo descartados de forma inadequada, sem sistema eficiente de contenção ou impermeabilização.

Em razão das chuvas intensas registradas no período, o material acabou sendo carreado para fora da área do empreendimento, atingindo vias públicas, o sistema de drenagem urbana e o solo, configurando situação potencialmente poluidora.

Diante dos fatos, a guarnição acionou a Perícia Técnica Oficial para a realização de perícia ambiental, com o objetivo de avaliar a existência e a extensão de eventual dano ambiental.

Ainda durante a ação, foi verificado que a empresa exercia atividade potencialmente poluidora sem possuir licença ambiental válida, inexistindo licenças prévia, de instalação ou de operação expedidas pelo órgão competente.

O responsável pelo empreendimento foi notificado a apresentar documentação ambiental, porém não comprovou a regularização da atividade. Também foi constatado que o local já havia sido autuado anteriormente pelo órgão ambiental municipal por práticas semelhantes.

Em razão das irregularidades e da reincidência, a Polícia Ambiental lavrou auto de infração e termo de embargo, determinando a paralisação imediata das atividades.

Na mesma ocasião, foram apreendidos equipamentos utilizados na concretagem, incluindo maquinários e veículos empregados na produção e transporte do material. O retorno das atividades ficará condicionado à regularização ambiental junto aos órgãos competentes.