Veja detalhes do ataque que deixou quatro jovens baleados em Vilhena

Na noite do último domingo, 25 de janeiro de 2026, por volta das 23h, um ataque a tiros deixou quatro jovens feridos em Vilhena. O crime ocorreu na Rua 8005, no residencial Alvorada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na região.

Ao chegar ao endereço informado, a guarnição constatou que quatro pessoas haviam sido atingidas, sendo duas de 16 anos, um de 17 e outro de 21 anos.

As vítimas relataram que estavam sentadas na área externa da residência de um dos adolescentes quando dois homens não identificados, que se deslocavam a pé, aproximaram-se do portão do imóvel e, sem qualquer verbalização, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o grupo. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local, tomando rumo ignorado.

A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros Militar acionado, realizando o socorro das vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional. Após atendimento médico, apenas o jovem de 17 anos permaneceu em observação, enquanto os demais receberam alta hospitalar.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) realizou a perícia no local e recolheu dez cápsulas deflagradas de calibre .380.

Posteriormente, as vítimas informaram à guarnição que uma quinta pessoa também estava no local no momento do atentado e teria sido alvo dos disparos, porém não foi atingida, conseguindo fugir ao pular o muro dos fundos da residência. Segundo os relatos, esse indivíduo havia chegado pouco antes do ataque.

Imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades registraram a ação, mostrando dois suspeitos chegando a pé, efetuando os disparos e fugindo em seguida. Em outra gravação, um homem é visto correndo e entrando em uma área de mata próxima ao local do crime.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.