Homem denuncia golpe virtual após anúncio de venda de pneus em Chupinguaia

Na última segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, um homem procurou a Polícia Militar de Chupinguaia para registrar ocorrência após ser vítima de golpe pela internet.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que navegava na internet quando visualizou um anúncio de venda de pneus.

Ao clicar na oferta, entrou em contato com um número telefônico de outro estado, onde passou a tratar da compra de quatro pneus, com informações sobre valores e endereço de entrega, sendo informado de que o pagamento ocorreria somente no ato da entrega.

Durante a negociação, foi realizada uma chamada de vídeo por aplicativo de mensagens, ocasião em que o interlocutor orientou a vítima a executar alguns comandos em seu aparelho celular.

Após a ligação, foram enviados dados de um suposto cadastro empresarial e uma chave PIX, sendo solicitada a quantia de R$ 2,99, referente a uma taxa de rastreamento da mercadoria.

A vítima efetuou a transferência e encaminhou o comprovante, sendo orientada apenas a aguardar a entrega. No entanto, no dia seguinte, ao tentar novo contato, constatou que todas as conversas haviam sido apagadas.

Ao acessar sua conta bancária, o comunicante verificou que havia sido contratado um empréstimo no valor de R$ 4 mil sem sua autorização.

Também foram identificados o pagamento de um boleto no valor de R$ 999,99 e a realização de uma transferência via PIX no valor de R$ 999,00, ambos destinados a plataformas de pagamento digital.

O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.