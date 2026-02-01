Caixa de som e perfume são furtados de residência no residencial União

Na tarde deste domingo, 1º de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua 116-10, no residencial União, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha fez contato com a vítima, que relatou ter se ausentado da residência por volta das 8h e, ao retornar por volta das 15h30, constatou que a grade do imóvel estava com o cadeado quebrado e a porta apresentava sinais de arrombamento.

Do interior da residência foram furtados uma caixa de som do tipo torre e um frasco de perfume.

Diante da situação, os policiais realizaram buscas pelas imediações, porém nenhum suspeito ou os objetos furtados foram localizados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.