Condutor é preso após perseguição policial por direção perigosa em Vilhena

Na manhã de sábado, 31 de janeiro de 2026, a Polícia Militar apreendeu uma motoneta após flagrar o condutor praticando direção perigosa na Avenida Marechal Rondon, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina quando visualizou o veículo sendo conduzido de forma imprudente, com manobras como empinar a motocicleta e arrancadas bruscas, colocando em risco pessoas que se encontravam no local, além de veículos estacionados.

Diante da situação, foi iniciado acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos. Mesmo assim, o condutor seguiu praticando manobras perigosas, trafegando em zigue-zague, invadindo a contramão e em velocidade incompatível com a via, em trecho com grande fluxo de veículos e pedestres.

A abordagem ocorreu ainda na Avenida Marechal Rondon. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que a motoneta estava sem chave de ignição, funcionando por ligação direta. O veículo também não estava registrado em nome do abordado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A motoneta foi removida ao pátio do órgão de trânsito.