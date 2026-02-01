Homem é esfaqueado ao tentar impedir furto de bicicleta em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 1º de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada no Hospital Regional de Vilhena, onde deu entrada um homem com ferimentos provocados por arma branca.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava em atendimento médico em razão das lesões sofridas.

Aos policiais, relatou que transitava pela Avenida Major Amarantes quando se deparou com dois homens e uma mulher, desconhecidos, que tentavam furtar uma bicicleta presa por cadeado.

Ao intervir verbalmente para impedir a ação, o homem teria sido atacado por dois dos suspeitos, que desferiram golpes de faca.

A vítima sofreu diversas perfurações em diferentes partes do corpo, sendo necessário atendimento médico imediato.

Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram que a vítima apresentava sinais de embriaguez alcoólica, o que dificultou a coleta de informações mais precisas sobre as características e o paradeiro dos autores.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.