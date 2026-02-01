Homem é esfaqueado durante discussão por ciúmes na zona rural de Vilhena

Na madrugada de sábado, 31 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vilhena, após a entrada de um homem com ferimento na região abdominal, possivelmente causado por arma branca.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição realizou contato com a vítima, que recebia atendimento médico. Ela relatou que momentos antes estava em sua residência, na zona rural do município, ingerindo bebida alcoólica na companhia do autor.

Segundo o relato, ambos demonstravam interesse afetivo pela mesma mulher, o que teria motivado uma discussão por ciúmes. Durante o desentendimento, o suspeito teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe contra a barriga da vítima.

Após a agressão, o autor fugiu do local, tomando rumo ignorado. Mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda a um vizinho que reside na mesma propriedade, sendo então levada até a UPA.

Devido à gravidade da lesão, o homem foi transferido ao Hospital Regional, onde permaneceu sob observação médica, com indicação de procedimento cirúrgico.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.