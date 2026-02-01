Facebook Instagram
segunda-feira, 02 de fevereiro de 2026.

Jovem é morto a tiros no residencial União em Vilhena

Polícia investiga motivação do crime
A motivação do homicídio será apurada pela Polícia Civil

No final da tarde deste domingo, 1º de fevereiro de 2026, um jovem identificado como Claudio Rian G. Lopes, de 20 anos, foi morto a tiros no residencial União, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, testemunhas relataram que a vítima teria se desentendido com um homem.

Durante a discussão, Claudio Rian teria sido agredido com um soco e, em reação, sacou uma faca que carregava na cintura. Ainda segundo os relatos, o homem teria feito ameaças antes de deixar o local.

Após o ocorrido, a vítima foi para casa e, algum tempo depois, ao retornar à rua, acabou sendo surpreendida e atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo.

O jovem caiu e morreu no local. O autor do crime fugiu e tomou rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar apenas constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

A motivação do homicídio será apurada pela Polícia Civil.

 

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.