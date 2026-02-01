Jovem é morto a tiros no residencial União em Vilhena

No final da tarde deste domingo, 1º de fevereiro de 2026, um jovem identificado como Claudio Rian G. Lopes, de 20 anos, foi morto a tiros no residencial União, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, testemunhas relataram que a vítima teria se desentendido com um homem.

Durante a discussão, Claudio Rian teria sido agredido com um soco e, em reação, sacou uma faca que carregava na cintura. Ainda segundo os relatos, o homem teria feito ameaças antes de deixar o local.

Após o ocorrido, a vítima foi para casa e, algum tempo depois, ao retornar à rua, acabou sendo surpreendida e atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo.

O jovem caiu e morreu no local. O autor do crime fugiu e tomou rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar apenas constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

A motivação do homicídio será apurada pela Polícia Civil.