segunda-feira, 02 de fevereiro de 2026.

Mulher com deficiência é resgatada após denúncia de cárcere privado na zona rural de Vilhena

Vítima relatou agressões físicas e psicológicas; arma e munições foram apreendidas
Uma mulher com deficiência física foi resgatada pela Polícia Militar após denúncia de cárcere privado na Linha Rio Claro, zona rural de Vilhena.

A ocorrência foi registrada no sábado, 31 de janeiro de 2026, após acionamento da guarnição da Rádio Patrulha.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a denúncia indicava que a vítima estaria sendo mantida em confinamento e sofrendo agressões. No local, a mulher relatou que era constantemente agredida física, moral e psicologicamente, além de ter sua liberdade de locomoção restringida, sendo trancada em um quarto sem banheiro.

Diante da situação, a Polícia Militar localizou o suspeito na residência e realizou a contenção, sendo necessário o uso de algemas.

Durante as diligências, foi apreendida uma arma de fogo do tipo rifle calibre .22, além de grande quantidade de munições de calibres variados encontradas no imóvel e em um veículo.

A vítima apresentava lesões aparentes, que foram registradas pela equipe policial. O caso foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis. Também foi informado que as agressões ocorriam na presença de um bebê.

