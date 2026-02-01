Mulher com deficiência é resgatada após denúncia de cárcere privado na zona rural de Vilhena

Uma mulher com deficiência física foi resgatada pela Polícia Militar após denúncia de cárcere privado na Linha Rio Claro, zona rural de Vilhena.

A ocorrência foi registrada no sábado, 31 de janeiro de 2026, após acionamento da guarnição da Rádio Patrulha.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a denúncia indicava que a vítima estaria sendo mantida em confinamento e sofrendo agressões. No local, a mulher relatou que era constantemente agredida física, moral e psicologicamente, além de ter sua liberdade de locomoção restringida, sendo trancada em um quarto sem banheiro.

Diante da situação, a Polícia Militar localizou o suspeito na residência e realizou a contenção, sendo necessário o uso de algemas.

Durante as diligências, foi apreendida uma arma de fogo do tipo rifle calibre .22, além de grande quantidade de munições de calibres variados encontradas no imóvel e em um veículo.

A vítima apresentava lesões aparentes, que foram registradas pela equipe policial. O caso foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis. Também foi informado que as agressões ocorriam na presença de um bebê.

