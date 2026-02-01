Facebook Instagram
VÍDEO: acidente entre caminhão boiadeiro e carro deixa quatro mortos na BR-364 próximo a Itapuã

Colisão ocorreu na manhã deste domingo entre Itapuã e Candeias do Jamari
Imagem: Internauta

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo, 1º de fevereiro de 2026, resultou na morte de quatro pessoas na BR-364, no trecho entre os municípios de Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a colisão envolveu um caminhão boiadeiro e um carro de passeio. Com o impacto, o caminhão saiu da pista, enquanto o automóvel pegou fogo.

Quatro pessoas que estavam no carro não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a equipe da concessionária Nova 364 foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o tráfego na rodovia.

