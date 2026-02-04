Dino arquiva investigações contra senador flagrado com dinheiro na cueca

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira, 3, o arquivamento de parte das investigações contra o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), pego com quase R$ 18 mil em espécie na cueca durante uma operação da Polícia Federal.

O magistrado seguiu o entendimento do procurador-geral da República Paulo Gonet, que afirmou no fim de dezembro do ano passado que a investigação da PF não comprovou a origem ilícita do dinheiro.

“Neste momento processual, não vislumbro fundamentos para deixar de atender aos requerimentos do titular da ação penal perante o STF, ressalvando eventual nova análise com a marcha das investigações indicadas pela Procuradoria Geral da República, a se desenvolverem perante a Justiça Federal de Roraima”, registrou o ministro.

A batida policial ocorreu em 2020, durante a apuração de um suposto desvio de recursos da saúde durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a corporação, empresas seriam contratadas por indicação do próprio parlamentar e com sobrepreço em Roraima, estado do qual foi governador entre 2011 e 2014.

Os advogados de Rodrigues afirmaram, à época, que os recursos não eram fruto de desvio de dinheiro. O parlamentar disse que escondeu o dinheiro nas partes íntimas devido ao “pânico”.