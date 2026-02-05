Carlos Vinicius marca três gols e Grêmio massacra Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira (4), com o técnico Luis Castro pressionado, o Grêmio entrou em campo para encarar o Botafogo, em plena a Arena gremista e válido pela segunda rodada do Brasileirão.
Com show do atacante e artilheiro Carlos Vinicius, que aplicou um sonoro hat-trick, o Tricolor Gaúcho atropelou de forma surpreendente o Fogão pelo maluco placar de 5 a 3.
Sendo assim, o resultado faz com que o Imortal chegue aos primeiros três pontos na competição, deixando de lado a derrota para o Fluminense na estreia. Já a Estrela Solitária estaciona nos mesmos três pontos.
COMO FOI A PARTIDA?
O Botafogo foi melhor no primeiro e chegou ao intervalo com vantagem no placar. Arthur Cabral abriu o placar para o Fogão, logo depois Carlos Vinicius deixou tudo igual, mas no finzinho Danilo recolocou o Glorioso na frente do marcador.
Só que no segundo tempo o Imortal mostrou sua força e em um período de 10 minutos marcou três vezes, duas com Carlos Vinicius e uma com Tetê, enlouquecendo a Arena.
Já na reta final da partida, Edenilson anotou o quinto tento dos donos da casa, enquanto mais uma vez Danilo descontou para o Botafogo, dando números finais para esse jogaço.
QUEM É O PRÓXIMO ADVERSÁRIO DO GRÊMIO NO BRASILEIRÃO?
O Grêmio volta a campo já neste sábado (7) para encarar o Novo Hamburgo, em duelo válido pelas quartas de final (formato jogo único) do Campeonato Gaúcho, novamente em casa.
Posteriormente, agora com visitante, encara o São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em suma, o duelo será na próxima quarta-feira (11) no estádio Morumbis.