Candidato aciona polícia e denuncia falta de acessibilidade durante prova de concurso em Vilhena

Na manhã deste domingo, 8 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência nas dependências de uma unidade de ensino em Vilhena, onde estava sendo realizada a prova de um concurso público estadual.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o candidato relatou que se inscreveu regularmente no certame na condição de pessoa com deficiência visual, informando previamente sua limitação e solicitando os recursos de acessibilidade previstos em lei, como prova em computador, ledor, transcritor e tempo adicional.

Segundo o relato, ao se apresentar para a realização da prova, os meios de acessibilidade solicitados e legalmente garantidos não foram disponibilizados, o que teria impossibilitado a igualdade de condições em relação aos demais candidatos.

O candidato informou ainda que se sentiu constrangido, discriminado e emocionalmente abalado diante da situação, mas que, mesmo ciente do prejuízo à sua avaliação, decidiu realizar a prova nas condições impostas, por receio de perder a oportunidade de participação no concurso.

A guarnição orientou a vítima quanto aos seus direitos legais e à possibilidade de adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis, realizando o registro da ocorrência para apuração dos fatos pela autoridade competente.