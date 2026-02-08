Homem é baleado em frente à residência no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na tarde deste domingo, 8 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Paineira, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima havia acabado de chegar em frente à própria residência quando foi surpreendida por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta de cor azul. Um dos autores utilizava capacete rosa.

Durante o ataque, foram efetuados aproximadamente oito disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a vítima na região da cabeça. Após a ação, os suspeitos fugiram do local e tomaram rumo ignorado.

No momento do fato, a esposa da vítima estava presente. Um primo, que se encontrava em um veículo, chegou a tentar seguir os autores, porém não conseguiu localizá-los.

O Corpo de Bombeiros realizou o socorro e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde deu entrada em estado grave.

No local, populares entregaram à guarnição dez estojos e cartuchos de munição, sendo seis estojos deflagrados de calibre .40, dois estojos deflagrados de calibre 9mm e dois cartuchos intactos de calibre 9mm, que foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.