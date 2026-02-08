Homem é baleado no braço durante tentativa de homicídio em Chupinguaia

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na madrugada de sábado, 7 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Primavera, em Chupinguaia.

No local, os policiais realizaram diligências e localizaram uma testemunha, que informou que um amigo havia sido atingido por um disparo de arma de fogo no braço direito, sendo que o alvo inicial da ação criminosa seria ele.

Segundo relato, o crime teria ocorrido em razão de uma dívida relacionada à compra de substância entorpecente do tipo crack.

As vítimas relataram que haviam combinado a aquisição da droga nas proximidades de uma escola municipal, momento em que o suspeito sacou um revólver e tentou efetuar disparos contra uma das vítimas, porém a arma falhou. Em seguida, a outra vítima colocou-se à frente e o autor realizou ao menos três disparos, atingindo-a no braço direito.

Após o ataque, as vítimas fugiram a pé e conseguiram se abrigar em um hotel da cidade. Uma delas não sofreu ferimentos aparentes, enquanto a outra foi socorrida pela guarnição e encaminhada à unidade de saúde para atendimento médico.

A Polícia Militar realizou buscas e diligências na tentativa de localizar o autor, porém, até o encerramento da ocorrência, o suspeito não foi encontrado. O registro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que seguirá com as investigações.