Homem é encontrado morto com marcas de tiros em residência de Chupinguaia

Na manhã deste domingo, 8 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar de Chupinguaia foi acionada após denúncia anônima informando sobre possíveis disparos de arma de fogo ouvidos na noite anterior, em uma residência no bairro Cidade Alta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o denunciante relatou que, ao passar pelo local, percebeu a porta do imóvel aberta e uma motocicleta estacionada em frente, sem qualquer movimentação no interior da casa.

Diante das informações, a guarnição se deslocou até o endereço indicado e, ao entrar no imóvel, encontrou um homem caído próximo à entrada de um dos quartos, já sem sinais vitais. A área foi isolada e a equipe da POLITEC acionada para os trabalhos periciais.

Conforme a perícia preliminar, a vítima apresentava ferimentos causados por arma de fogo. No local, foram localizados um estojo de munição e um projétil de calibre .380, recolhidos para análise.

A vítima foi identificada como Odilon Machado dos Santos, de 28 anos. Familiares estiveram no local e prestaram informações que foram registradas pela polícia.

Até o fechamento da ocorrência, não havia informações sobre a autoria ou motivação do crime.

O corpo foi removido para Vilhena pela sistema Bom Pastor, onde passará por necropsia no laboratório da funerária Canaã, e posteriormente encaminhado de volta a Chupinguaia para os procedimentos fúnebres.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelas autoridades competentes.