Homem é preso após apontar arma contra segurança em frente casa noturna em Vilhena

No início da madrugada deste domingo, 8 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em frente a uma casa noturna localizada na Avenida Paraná, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial foi informada de que um homem causava transtornos na entrada do estabelecimento e acabou sendo retirado por um segurança, com o auxílio de outra pessoa.

Após a retirada, o suspeito passou a proferir ofensas verbais contra o segurança e, em seguida, deslocou-se até um veículo. Na sequência, retornou ao local portando uma pistola calibre .380, municiada, contendo 18 munições no carregador e uma na câmara, apontando a arma em direção à vítima.

A ação foi interrompida por um policial à paisana que passava pelo local, o qual conseguiu conter, desarmar e imobilizar o suspeito até a chegada da guarnição.

A arma de fogo foi apreendida e o homem conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.