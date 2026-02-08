Homem é preso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas durante ação policial em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na madrugada de sábado, 7 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar realizava uma incursão em uma distribuidora de bebidas, Vilhena, para atender uma ocorrência de perturbação de sossego quando avistou um homem em atitude suspeita, evitando contato visual com os policiais e mantendo o rosto voltado para o chão.

Durante a ação, os militares perceberam que o suspeito dispensou um objeto ao solo. Após verificação, foi constatado que se tratava de um revólver artesanal, com cabo de madeira na cor preta e sem numeração aparente. Questionado, o homem confirmou ser o proprietário da arma.

Na busca pessoal, os policiais localizaram 10 invólucros de substância análoga à cocaína e uma máquina de cartão de crédito, que, segundo o abordado, era utilizada para receber pagamentos da venda de entorpecentes.

Ainda conforme a ocorrência, o aparelho celular do suspeito recebia mensagens constantemente, o que demonstrava nervosismo no momento da abordagem.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.